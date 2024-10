Tentano di sfondare la vetrina di un locale a Palermo, usano un'auto rubata

Hanno cercato di sfondare la vetrina con una Fiat Panda rubata di un locale in via Ernesto Basile a Palermo. Si sono lanciati contro l’esercizio commerciale Dolci Voglie. Qualcosa ha disturbato il tentativo di furto. I ladri non sono riusciti a entrare. Non è la prima volta che il negozio viene preso di mira in queste ultime settimane. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e il racconto del titolare.