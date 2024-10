Palermo, guardia giurata aggredita al pronto soccorso del Cervello: un uomo pretendeva di entrare nel triage

Una guardia giurata è stata aggredita la scorsa notte all’ospedale Cervello di Palermo. L’episodio è avvenuto al pronto soccorso dopo un uomo che era stato preso in carico per una reazione allergica e pretendeva di entrare nel triage, che però risultava occupato.

A quel punto la guardia giurata ha provato a fermarlo evitando che entrasse in contatto con il personale sanitario. L’uomo è andato su tutte le furie e ha sferrato un pugno al vigilantes tentando inoltre di colpirlo anche con la barra porta flebo. La guardia giurata è stata soccorsa e ha ricevuto una prognosi di 25 giorni.

I sindacati Fials, Cisl e Nursing Up, per voce di Antonino Ruvolo, Giovanni Cucchiara, Ferdinando Scimone, Michele D’Angelo e Gioacchino Zarbo esprimono solidarietà al vigilantes e agli operatori sanitari e non escludono manifestazioni di protesta per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del rispetto degli operatori sanitari contro ogni forma di violenza negli ospedali.