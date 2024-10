Palermo, esplode la sigaretta elettronica: una turista polacca in ospedale con lesioni alla bocca

La sigaretta elettronica è esplosa mentre stava fumando provocandole una grave lesione alla bocca e un dente spaccato. Protagonista della disavventura una turista polacca di 20 anni soccorsa e trasportata con un’ambulanza del 118 in ospedale a Palermo. La giovane, in vacanza in città, era seduta insieme al fidanzato in una panchina di piazza Olivella quando è avvenuto l’incidente.

A lanciare l’allarme sono stati i titolari di un vicino ristorante: probabilmente il dispositivo è scoppiato in faccia alla ragazza a causa di un cortocircuito della batteria.