Minorenne in giro tra i locali della movida con un tirapugni: denunciato a Palermo

Andava in giro per le strade della movida, a Palermo, con un tirapugni. Un minorenne è stato denunciato dalla polizia nel corso di controlli condotti insieme a carabinieri e guardia di finanza alla Vucciria, in piazza Sant’Anna, piazza Magione, piazza San Domenico, piazza Caracciolo, piazza Rivoluzione e attorno agli assi viari di via Maccheronai, discesa dei Giudici, via Lattarini, via Aragona, discesa Caracciolo, via Vittorio Emanuele, via Isidoro La Lumia, via Garibaldi, via Gorizia, via Cantavespri, via Roma e via Cagliari.

Sono stati controllati 9 esercizi commerciali; in 5 di essi sono state riscontrate varie irregolarità di natura amministrativa: illecita occupazione di suolo pubblico e mancata emissione scontrino fiscale. Identificate 182 persone, di cui 24 con precedenti, controllati 37 mezzi e contestate 3 violazioni al Codice della strada.