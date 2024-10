Maltempo, disagi all'aeroporto di Palermo: voli dirottati

Disagi nell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo a causa della pioggia. Una delle zone dove vengono stipati i bagagli si è allagata a causa delle piogge. Alcuni voli in arrivo saranno dirottati a Catania o a Lamezia Terme.

l temporale che si è abbattuto questo pomeriggio ha creato allagamenti in città. Diverse le auto impantanate soprattutto nella zona di via Re Ruggero, in viale Regione Siciliana, in via Ugo La Malfa. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Allagamenti anche in provincia nelle statale 113 tra Villabate e Ficarazzi. Notevoli i disagi per gli automobilisti.