L’aeroporto di Palermo torna operativo, i tecnici hanno ripristinato la corrente elettrica

L’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo torna operativo. I tecnici hanno ripristinato la corrente elettrica e per i primi due voli in partenza, Pisa e Verona, stanno per cominciare le procedure di imbarco

A seguito delle forti piogge, l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo aveva fermato l’attività a causa degli allagamenti in alcune sale del terminal, in particolare modo nell’area bagagli. Si erano verificate anche interruzioni di elettricità che hanno impedito le normali attività di arrivi e partenze.

Subito è stato applicato il Pet (piano di emergenza terminal) e i passeggeri sono stati fatti defluire verso l’esterno della struttura. L'aeroporto ea stato chiuso a causa di allagamenti e blackout. I vigili del fuoco avevano richiesto il supporto della Protezione civile per inviare delle squadre dotate di elettropompe per svuotare gli scantinati nell'area arrivi dell'aeroporto.