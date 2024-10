Palermo, furto nel ristorante di cucina etnica Hama

Furto nel ristorante di cucina etnica Hama in via Torino a Palermo. I ladri avevano fatto una ricognizione prima del colpo studiando l’obiettivo e mettendo fuori uso le telecamere di sicurezza. A mettere a segno il colpo un uomo e una donna. Hanno portato via poche centinaia di euro e provocato danni per migliaia di euro. Sul furto indaga la polizia che questa notte è intervenuta dopo l’entrata in funzione dell’impianto d’allarme.

Altro colpo in via Montalbo dove un ladro ha preso di mira un bar. Qui è stato portato via il registratore di cassa e diverse bottiglie di liquore.