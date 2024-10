Palermo, partecipa all'open day dell'Asp e i medici lo ricoverano al pronto soccorso dell'Ingrassia

È stato l’ultimo utente entrato nell’ambulatorio di prevenzione cardiovascolare dell’Open Day organizzato a Piazza Nascè dall’Asp di Palermo e dalla polizia di Stato: medici e infermieri hanno riscontrato livelli pressori talmente elevati da pianificare l’accesso al pronto soccorso

dell’ospedale Ingrassia dove è stato accolto e stabilizzato. «L'avere aderito all’iniziativa - ha detto il direttore della Uoc di cardiologia dell’Ingrassia Sergio Fasullo - ha consentito al paziente di scoprire valori tali da dovere intervenire tempestivamente con terapie mirate nella nostra struttura ospedaliera». Sono stati in tanti, tantissimi i cittadini che hanno sfruttato l’opportunità dell’Open day per aderire ai programmi

di screening. Dopo 6 ore di attività sono state complessivamente 463 le prestazioni assicurate, soprattutto, a cittadini del Borgo Vecchio.

Presenti in piazza Nascè anche il direttore sanitario dell’Asp, Antonino Levita, il direttore del distretto sanitario 42 di Palermo, Giuseppe Termini e il dirigente dell’Ufficio sanitario della questura di Palermo, Pietro Fabio Bonura che hanno sottolineato «come l’iniziativa riscontra un grande interesse nella gente che dimostra di apprezzare il modello di prevenzione itinerante organizzato nei luoghi di aggregazione della città».

A bordo dei camper dedicati e degli ambulatori mobili allestiti da Asp e polizia di Stato, medici ed infermieri hanno effettuato 70 vaccinazioni, 106 prestazioni di prevenzione cardiovascolare, 57 prelievi per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (epatite C, sifilide e HIV), 33 tra HPV Test e Pap Test di screening del cervicocarcinoma, distribuiti 31 Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon retto ed effettuate 63 ecografie all’addome. Nell’area pediatrica sono state, invece, 58 gli accessi per gli screening logopedico e visivo (riservato ai bambini tra 3 e 8 anni), mentre lo sportello amministrativo dell’Asp ha garantito prestazioni di cambio-medico, rilascio tessera sanitaria ed esenzione ticket.