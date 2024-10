Vandali in azione in una scuola dell’infanzia. Alcuni giovani sono entrati nell’istituto Raggio di Sole a Villabate in via Calatafimi danneggiando una finestra e hanno messo a soqquadro alcune aule del plesso. Poi hanno anche urinato in alcuni muri nella zona del corridoio. Sono intervenuti i carabinieri che indagano per risalire agli autori del danneggiamento.