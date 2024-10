Colpo a una libreria in via Brasa nella zona dell’Università a Palermo. I ladri hanno scardinato i lucchetti e danneggiato la saracinesca per entrare nella libreria Vaccaro. Sono stati portati via i soldi in cassa e diverso materiale di cartoleria. I titolari hanno presentato denuncia ai carabinieri che indagano. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio e della zona per risalire ai ladri.