Bimba trasportata d'urgenza da Brindisi a Palermo

Si è concluso il trasporto sanitario d’urgenza in favore di una bambina di 5 anni, dall’aeroporto di Brindisi a quello di Palermo, effettuato con un velivolo Falcon 900 del 31 Stormo dell’Aeronautica Militare. La piccola paziente,comunica l’Aeronautica, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita urgentemente dall’ospedale Vito Fazzi di Lecce all’Ismett di Palermo. La bambina è stata accompagnata dai genitori e costantemente seguito da un’equipe medica specializzata. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso «IPV - Imminente Pericolo di Vita», è stato attivato su richiesta della Prefettura di Lecce alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31 Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni.