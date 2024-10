La polizia di Stato ha arrestato un 39enne palermitano poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. L’uomo, nel corso della notte tra gli scorsi venerdì e sabato, si sarebbe reso protagonista di una violenta irruzione, contrassegnata dal metodo della cosiddetta spaccata, in danno di un esercizio di parruccheria nella zona di corso Finocchiaro Aprile.

L’uomo sarebbe riuscito ad entrare nei locali dell’esercizio ma nulla avrebbe asportato forse perché consigliato alla fuga dal possibile arrivo di testimoni a seguito del fragore dell’irruzione o, più semplicemente per non aver trovato denaro contante. In effetti, al suo blitz avrebbe assistito un testimone che avrebbe lanciato l’allarme, informando la centrale operativa della polizia di quanto accaduto e rendendo una compiuta descrizione dell’autore del tentato furto.

L’uomo, grazie alla dettagliata descrizione fornitane, sia fisico somatica che dell’abbigliamento, è stato intercettato dalle pattuglie della Polizia di Stato, dapprima nella zona di via Pacini e, successivamente addirittura nel cuore della Vucciria, nascosto dietro un bancone, dagli agenti che stavano presidiando la zona durante la movida. da una delle tante pattuglie che in quel momento stavano presidiano le zone calde della movida nel fine settimana. L’uomo è stato arrestato per tentato furto ed il provvedimento restrittivo è stato convalidato.