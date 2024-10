Un grosso albero è caduto oggi lungo la via Monte Ercta che collega Mondello al Santuario di Santa Rosalia a Montepellegrino. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate nella rimozione del tronco che bloccava la strada. La strada chiusa al transito è comunque percorsa da residenti.

Per fortuna in quel momento nessuno stava percorrendo la strada. Non ci sono stati feriti.