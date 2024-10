Palermo, rifiuti in fiamme, in via Tiro a Segno minacciati i vigili del fuoco

Barricate la scorsa notte in via Tiro a Segno a Palermo per la presenza di cumuli di spazzatura non raccolta. I residenti hanno bloccato la strada svuotando i cassonetti nella via e hanno dato fuoco ai rifiuti.

Sono stati anche minacciati i vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Contro le squadre antincendio sono stati lanciati alcuni oggetti. Sono intervenuti i carabinieri e i mezzi della Rap per ripulire la strada e consentire la riapertura al traffico.