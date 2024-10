Palermo, tenta il suicidio minacciando di gettarsi da Monte Pellegrino: salvato dagli agenti di una volante

Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno salvato un uomo di 44 anni di Monreale che ha cercato di togliersi la vita dal belvedere di Monte Pellegrino a Palermo. Alla sala operativa è arrivata la richiesta di aiuto da parte dei familiari. L’uomo aveva detto che sarebbe uscito per farla finita. Grazie al sistema geolocalizzazione gli agenti sono arrivati al belvedere appena in tempo.

Non è stato semplice fare desistere l’uomo dal compiere l’estremo gesto. Dialogando e con estrema calma e con grande freddezza hanno fatto sì che l'uomo in preda alla disperazione alla fine accettasse l’aiuto degli agenti. Insieme ai poliziotti sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno preso in cura l’uomo.