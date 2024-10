Due intossicati in un incendio abitazione a Palermo. Le fiamme sono divampate in un appartamento in via Giovanni Gorgone al secondo piano di una palazzina. Il rogo è partito da una lavatrice collegata ad una presa volante.

Le fiamme hanno raggiunto anche un condizionatore e il frigorifero. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Due residenti sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati soccorsi dai sanitari del 118.