Due turisti tedeschi sono stati picchiati a Palermo, non è chiaro il motivo dell'aggressione

Due turisti tedeschi, la scorsa notte, sono stati aggrediti in piazza Sant’Anna, zona della movida di Palermo. Ai poliziotti intervenuti, i due hanno raccontato di essere stati percossi da altre due persone e non sarebbe ancora chiaro il motivo dell’aggressione. Uno dei due giovani è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Civico. L’altro invece ha rifiutato le cure dei medici. Gli agenti di polizia si trovavano in zona per i controlli nelle aree frequentate dai giovani nel fine settimana.