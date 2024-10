Nubifragio a Palermo, il Comune condannato a risarcire una famiglia di oltre ventimila euro

L’amministrazione comunale di Palermo è stata condannata al pagamento di oltre ventimila euro più le spese legali, a titolo risarcitorio per i disagi subiti da una famiglia che si trovava in auto il 15 luglio del 2020, quando un temporale estivo mise in ginocchio il capoluogo. In quell’occasione si scatenò il panico nei sottopassi della città in corrispondenza delle intersezioni tra viale Regione Siciliana con via Leonardo da Vinci, viale Michelangelo e viale Lazio.

Tra i malcapitati anche un uomo, sua moglie (invalida) e figlio, che stavano percorrendo viale Regione Siciliana in direzione Catania. A causa di una lunga colonna di auto dopo lo svincolo di viale Lazio ed in prossimità del sottopassaggio, l’auto era stata costretta ad arrestare la marcia. Poco dopo, a causa dell’abbondante pioggia l’auto era stata investito da una massa d’acqua che aveva invaso l’abitacolo fino al livello delle ginocchia dei passeggeri.