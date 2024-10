Una donna di 34 anni è stata colpita da una scarica elettrica mentre stava lavando il pavimento di un palazzo in corso dei Mille a Palermo. Si è accasciata ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. La vittima è stata trasportata all’ospedale Policlinico dove i medici le stanno facendo una Tac. Poi sarà portata in Rianimazione. Le indagini sono condotte dalla polizia. Pare che la donna stesse lavorando in un locale.