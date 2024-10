Sequestrate 7 tonnellate di pesce proveniente dal sud-est asiatico in un deposito a Palermo, era destinato alla vendita

I militari della guardia costiera insieme ai militari della stazione navale della guardia di finanza, hanno sequestrato nelle celle frigo di un deposito all’ingrosso di un commerciante bengalese a Palermo 7 tonnellate di pesce congelato destinato alla vendita, per lo più proveniente dal sud-est asiatico, come testa di serpente, pesce rampicante, alosa asiatica, savetta asiatica, carpa asiatica, alosa orientale, siluro asiatico.

Circa 6.120 chili, i lotti e le date di scadenza non corrispondevano con la documentazione commerciale in possesso dal rappresentante legale dell’azienda. Inoltre, circa 900 chili di altri prodotti ittici di origine asiatica non risultavano etichettati in maniera conforme.

Questo pesce, per un totale di oltre 7 tonnellate, sono stati sequestrati e al responsabile della società sono state contestate 2 sanzioni amministrative per un importo totale di 3.000 euro. Inoltre, i militari delle fiamme gialle, intervenuti nell’attività dietro attivazione del nucleo speciale beni e servizi della guardia di finanza di Roma, hanno contestato all’amministratore della società violazioni in materia di irregolare assunzione di lavoratori, con sanzioni amministrative di 4.000 euro e quella accessoria della sospensione dell’attività aziendale.