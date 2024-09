L'allarme sicurezza a Palermo, la Uil polizia: troppi tagli al personale, in dieci anni 180 agenti in meno

«Il problema della sicurezza in città, di cui tanto si parla sui giornali, sembra aver preso una brutta piega, non solo per l’incalzare dei crimini ma anche per un fuorviante aspetto che sovente appare, ossia che la polizia e le altre forze dell’ordine abbandonano facilmente i presidi già pochi giorni dopo i più efferati fatti di cronaca. Le cose non stanno così e tutto il personale rimane operativo non avendo, però, il dono dell’ubiquità».

Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil Polizia Palermo annunciando i dati che dimostrano come, al di là dei facili slogan che vengono forniti dal governo, sono proprio gli operatori della sicurezza a essere trascurati, in primis sui numeri di organico.

«In appena dieci anni - ha affermato Giovanni Assenzio - il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Palermo e diminuito del 25% passando da 410 agenti in servizio nel 2014 ad appena 310 nel 2024, mentre la Squadra mobile si è ridotta da 285 unità del 2019 a 204».

Più volte la Uil Polizia Palermo ha preso le difese degli agenti che, durante gli interventi in strada, vengono additati di non essere presenti a vigilare. In pochi però sanno che molti commissariati non possono che essere sotto organico.