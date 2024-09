Furto nel punto Snai di via Maggiore Toselli, a Palermo. A mettere a segno il colpo due giovani che sono arrivati a bordo di un’auto. Era circa le tre della scorsa notte. Hanno divelto la saracinesca e forzato una porta laterale. Poi sono entrati e hanno portato via macchinetta per scambiare i soldi con dentro circa mille euro. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.