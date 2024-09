Palermo, 55 grammi di cocaina sulla bicicletta elettrica: arrestato in corso Tukory

Un palermitano di 41 anni è stato arrestato in corso Tukory, vicino alla stazione centrale di Palermo: trasportava droga con una bicicletta elettrica. La polizia lo ha ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato effettuato da pattuglie motomontate in abiti civili della sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile. Un equipaggio dei falchi in transito nel quartiere Ballarò, in orario antimeridiano, ha incrociato in corso Tukory, in sella a una bicicletta a pedalata assistita, un qurantanunenne palermitano. L’uomo, alla vista degli agenti, ha mostrato nervosismo, insospettendo gli agenti, i quali lo hanno fermato per sottoporlo a controllo di polizia. L’insofferenza mostrata ha indotto i poliziotti ad approfondire l’accertamento, anche con una perquisizione personale alla quale l’uomo è stato sottoposto. Il controllo ha permesso di rinvenire un involucro in plastica trasparente termosaldato contenente cocaina, allo stato puro, per un peso di circa 55 grammi. La perquisizione, estesa all’abitazione dell’uomo, ha consentito di rinvenire ulteriori tre involucri della stessa sostanza del peso di 1 grammo ciascuno, nonché denaro contante pari a 500 euro.