Nuove operazioni attorno al veliero Bayesian naufragato lo scorso 19 agosto di fronte a Porticello: domani (18 settembre) dovrebbero iniziare i rilievi in mare di una ditta privata per predisporre il piano di recupero. Si immergeranno anche i sub della Capitaneria di porto del nucleo sub guardia costiera di Genova per il monitoraggio ambientale.