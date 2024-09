Naufragio di Porticello, rimpatriate le sette salme ma altri accertamenti al Policlinico

Hanno lasciato il Policlinico di Palermo, dove sono state eseguite le autopsie nei giorni scorsi, le salme delle sette vittime del Bayesian, il veliero battente bandiera britannica affondato il 19 agosto di fronte al porto di Porticello. I corpi del tycoon inglese Mike Lynch e della figlia diciottenne Hannah; del presidente della banca d’affari Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer e della moglie Judith Elizabeth; dell’avvocato statunitense Chris Morvillo e della moglie Neda, e del cuoco Recaldo Thomas, hanno lasciato la Sicilia a bordo di voli privati, decollati dall’aeroporto Falcone e Borsellino, per raggiungere i Paesi d’origine in cui saranno celebrati i funerali nei prossimi giorni.

Nel frattempo i medici dell’Istituto di Medicina legale dell’azienda ospedaliera universitaria palermitana condurranno ulteriori approfondimenti sui resti prelevati dai cadaveri per escludere qualsiasi incertezza tra il decesso per annegamento o per l’esaurimento dell’ossigeno in cabina.