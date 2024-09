Mamma e figlio picchiati a Palermo al culmine di una lite per il parcheggio davanti alla scuola

Rissa per un parcheggio davanti all’istituto comprensivo Piersanti Mattarella, in via Longo, a Palermo, nel quartiere Bonagia. Nei pressi dell’ingresso, un uomo e una donna hanno picchiato un ragazzo di 14 anni e la mamma. Il minore e la donna, feriti con calci e pugni, sono stati portati dai sanitari del 118 rispettivamente all’ospedale dei Bambini e all’ospedale Civico in codice giallo.

Madre e figlio hanno raccontato che la coppia li ha picchiati a causa di un parcheggio. I due aggressori sono poi fuggiti. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del pestaggio.