La Fiat Panda di una donna di Altofonte è stata data alle fiamme in via Gino Zappa, allo Zen, a Palermo. L’auto era stata rubata qualche giorno prima nel parcheggio del centro commerciale Conca d’Oro. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e i carabinieri per le indagini. Il rogo è doloso.