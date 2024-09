Bimba palermitana di 5 mesi morta in ospedale, condannati quattro medici in servizio a Taormina

Si è concluso con quattro condanne il processo di primo grado per la morte di Beatrice Morici, una bambina palermitana di 5 mesi morta il 30 agosto 2018 all’ospedale Bambin Gesù di Roma dove era arrivata in condizioni gravissime dopo essere stata trasferita dall’ospedale San Vincenzo di Taormina.

L’inchiesta aperta nella Capitale fu poi trasferita per competenza a Messina. Secondo l’accusa i medici non avrebbero ripetuto l’esame Tac pre operatorio ritenuto indispensabile per confermare la diagnosi originaria di difetto interventricolare perimembranoso programmando l’intervento per la chiusura del Div.

Ma durante l’operazione, secondo l’accusa, si sarebbe riscontrata una diversa patologia che «l’omesso esame Tac avrebbe evidenziato e segnatamente un’agenesia dell’arteria polmonare sinistra e si eseguiva un intervento diverso da quello originariamente programmato andando incontro a una situazione imprevista che ne prolungava la durata e ne incrementava i rischi».

«Giustizia è stata fatta - hanno detto i genitori della piccola, parte civile nel processo, commentando la sentenza - Beatrice ha avuto giustizia, quella che meritava. Dopo sei anni e mezzo abbiamo avuto giustizia»