Traffico paralizzato nella zona tra via Marchese di Villabianca e via Filippo Cordova per l'allarme bomba a causa di un pacco sospetto segnalato da un passante. Sono intervenuti gli artificieri della di polizia, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli artificieri.

Il traffico nella zona è stato bloccato in attesa che il pacco sia fatto brillare.