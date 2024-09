Partinico, allarme per l'ambiente: in una discarica abusiva a fuoco rifiuti speciali

Un incendio è divampato in una discarica abusiva in contrada Margi a Partinico, nell’area artigianale. Sono intervenuti due squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Partinico che hanno incontrato non poche difficoltà per riuscire a domare le fiamme.

Nella discarica sono andati a fuoco non solo rifiuti ma anche scarti speciali come materiale edile e anche manufatti in amianto. Per questo motivo, una volta spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno girato la segnalazione all’Arpa, l'agenzia regionale protezione ambiente, per gli adempimenti necessari.