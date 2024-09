Tre incendi in provincia di Palermo sono stati appiccati e si sono propagati grazie alle alte temperature. Il primo si è verificato a Palazzo Adriano, in contrada Cozzo Mezzo Canale, il secondo a Partinico, in contrada Passerello, nella zona di Madonna del Ponte, e infine il terzo a Godrano, nella strada provinciale 26. Nelle operazioni di spegnimento, a opera dei vigili del fuoco e della forestale, sono stati impiegati anche gli elicotteri.