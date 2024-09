Tre uomini a volto coperto sono riusciti ad entrare nel bar del lido La Vetrana a Trabia e hanno portato via alcune migliaia di euro che si trovavano in cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Termini Imerese. Ventiquattr'ore prima tre uomini, anche in questo caso a volto coperto, avevano tentato un furto in un altro lido, il Marea Beach, sempre a Trabia, ma dopo avere notato l’impianto di videosorveglianza erano fuggiti via,