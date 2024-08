La guardia costiera di Termini Imerese soccorre due velisti in balia delle onde

La guardia costiera di Termini Imerese ha soccorso una barca a vela di 12 metri Merak con a bordo un uomo e una donna in difficoltà in quanto, date le condizioni meteomarine particolarmente avverse e un guasto alle vele, l’unità non riusciva a governare e si trovava in balia delle onde e del vento a circa 17 miglia a nord-est del porto di Termini Imerese.

Sono intervenuti i militari della motovedetta che hanno soccorso i due occupanti, lasciando l’imbarcazione alla deriva in sicurezza, con le vele ammainate e le luci di navigazione accese, ed emettendo un avviso ai naviganti. Paura ma nessuna conseguenza per i due diportisti. L’imbarcazione a vela lasciata alla deriva è stata avvistata da un aliscafo di linea e così il proprietario ha avuto la possibilità di recuperarla tramite l’intervento di un mezzo navale di una ditta specializzata che ha raggiunto l’unità e l’ha rimorchiata in sicurezza nel porto di Palermo.