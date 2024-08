Un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di uno stabile di Bagheria. I residenti sono stati messi in salvo, mentre un vigile del fuoco è rimasto ferito alla mano per una vetrata andata in frantumi.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri del distaccamento di Brancaccio. Il vigile del fuoco è stato soccorso da personale medico del 118 e ricoverato nel reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Civico di Palermo.