I vandali hanno preso di mira due scuole di Palermo, la Madre Teresa di Calcutta di via Maqueda e la Ilaria Alpi di corso dei Mille. In entrambe sono entrati danneggiando le finestre e una volta dentro hanno rovistato nelle classi senza portare via nulla. In tutte e due plessi gli impianti di videosorveglianza non erano funzionanti. Le indagini sono condotte da polizia e carabinieri.