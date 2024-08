Scoperta una coltivazione di canapa indiana a Castellana Sicula, arrestati un giovane di 26 anni e una donna di 56

Una piantagione di canapa indiana in un terreno isolato: l'hanno scoperta a Castellana Sicula, sulle Madonie, i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana, i quali hanno arrestato due persone, entrambe di Castellana Sicula. I militari hanno sorpreso un ragazzo di 26 anni e una donna di 56 mentre innaffiavano una piantagione di quasi 130 piante di cannabis, di altezza fino a 3 metri, realizzata in un terreno di proprietà di uno dei due indagati, in contrada Gattolico, a Castellana Sicula.

Nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno trovato altre 6 piante di canapa coltivate in vaso, circa 400 grammi di marijuana già essiccata e pronta per lo spaccio oltre a fertilizzanti ed ormoni della crescita utilizzati per la coltivazione. La droga, immessa nel mercato del dettaglio avrebbe potuto fruttare fino a 300 mila euro. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Termini Imerese.