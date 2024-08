Porticello, un'imbarcazione rischia di andare in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per un’imbarcazione che stava andato a fuoco a Porticello, proprio il luogo del naufragio dello scorso 19 agosto. Nella zona del porto si alzato del fumo perché nella barca è stato rilevato un problema al quadro elettrico. I pompieri intervenuti hanno messo in sicurezza l’imbarcazione riuscendo ad individuare il problema e identificato il proprietario che dovrà in breve tempo riparare il guasto per rendere sicura l’imbarcazione.