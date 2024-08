Palermo, detenuto tenta di suicidarsi all'Ucciardone: salvato

Un detenuto nella nona sezione ha cercato di togliersi la vita ed è stato salvato in extremis dal personale in servizio all’Ucciardone di Palermo. Lo riferisce Il delegato nazionale Fsa-Cnpp Maurizio Mezzatesta che si congratula con i colleghi per avere dimostrato massima professionalità per aver gestito una situazione così delicata.

«Sono stati gli agenti a prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del personale medico, sopraggiunto nell’immediatezza, salvando in extremis la vita al detenuto che si è provocato ferite in modo grave al collo ed alle braccia - continua Mezzatesta - Il personale durante i consueti e frequenti giri di controllo ha prestato soccorso al detenuto che perdeva molto sangue. Il detenuto è stato affidato al personale sanitario del carcere ed è stato traportato in ospedale».

«L’intervento dei poliziotti - conclude Mezzatesta - è stato tempestivo nonostante i colleghi siano stremati dai carichi di lavoro sproporzionati, dalla carenza di personale, e dal caldo asfissiante, e alla struttura obsoleta e non a passo con i tempi. Lo diciamo da anni la nona sezione è da chiudere».