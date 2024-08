A Porticello proseguono le ricerche dei dispersi, la guardia costiera: «Al momento nessuna traccia di inquinamento da idrocarburi»

Continuano senza sosta, fin dalle prime ore di questa mattina, le operazioni di ricerca dei dispersi a seguito del naufragio dello yacht a vela Bayesian, avvenuto alle 4 di ieri, 19 agosto, al largo di Porticello. «Le operazioni di ricerca, condotte incessantemente per tutta la giornata di ieri e di oggi, proseguono - si legge in una nota della guardia costiera - con l’impiego di cinque motovedette della capitaneria di Palermo, Termini Imerese e Porticello, un elicottero della base aeromobili guardia costiera di Catania, i sommozzatori dei nuclei subacquei guardia costiera di Napoli e Messina - che hanno operato con l’ausilio di un veicolo subacqueo a controllo remoto (Rov - Remotely Operated Vehicle) - oltre a personale, unità navali e speleo sub dei vigili del fuoco, di un elicottero dell’Aeronautica militare e dei carabinieri, tutti sotto il coordinamento del 12° Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia costiera di Palermo».