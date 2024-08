Pioggia a Palermo: una scia bianca fra via Ernesto Basile e corso Tukory crea apprensione

Una scia bianca per strada sotto la pioggia a Palermo. Un fenomeno che crea qualche apprensione nell'Associazione dei Comitati Civici di Palermo, che nella sua pagina Facebook posta nove fotografie scattate fra via Ernesto Basile e corso Tukory. «Chiedo a qualche esperto - scrive Anna Maria D'Amico, amministratore del gruppo - cosa potrebbe essere questa scia bianca che con la pioggia sta scorrendo lungo la via Basile, viale delle Scienze e corso Tukory. Mai notato prima questo fenomeno».