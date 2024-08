Incendio nella notte, paura in una palazzina a Palermo: i residenti sono stati evacuati

Alle 4.30 circa di questa notte (18 agosto) quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Gabriele Vulpi, al civico 2 per spegnere un incendio in un'abitazione. L'edificio in questione è costituito da 3 elevazioni fuori terra con superficie di circa 35 mq a piano, è vicino in via Colonna Rotta ed è stata fatto evacuare.

I carabinieri della stazione Olivuzza stanno cercando le cause dell'incendio e stanno facendo una stima dei danni. Le fiamme hanno interessato tutti i locali. I quattro occupanti sono stati evacuati prontamente, tuttavia a seguito delle inalazioni di fumo sono stati affidati al personale medico presente sul posto. Tanta paura ma nessun ferito. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 6.30. Sono in corso le indagini per valutare le cause. Sul posto anche personale dell'arma dei carabinieri.