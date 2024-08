Palermo, crack nascosto in auto nel seggiolino del bimbo: arrestato

La polizia di Stato ha arrestato a Palermo due pusher. Gli agenti hanno arrestato R.D., 41 anni palermitano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di crack. Poliziotti del commissariato Zisa - Borgo Nuovo, in via Perpignano, hanno bloccato l’uomo. Nel corso della perquisizione nella Lancia Y nel seggiolino salva vita per bambini, sono state trovate 27 dosi di crack. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Il secondo arresto in corso Tukory. Gli agenti hanno arrestato A. A. di 48 anni, trovato con 51 grammi, lordi, di hashish, marijuana e cocaina, oltre alla somma di 800 euro. L’uomo è stato arrestato ed il provvedimento convalidato.