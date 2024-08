Banda del buco in azione all’Eurobet di via Mariano Stabile a Palermo. I ladri la scorsa notte con mazzuolo e scalpello hanno praticato un foro nel muro dell’agenzia di scommesse e hanno portato via un cassetto con dentro circa mille euro. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo.