La guardia di finanza alla discoteca Mob di Villagrazia di Carini: quindici lavoratori in nero, l'unico in regola il dj

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo hanno trovato 15 lavoratori «in nero» alla discoteca Mob di Villagrazia di Carini, che avrebbe anche effettuato versamenti di ritenute Irpef non compatibili con l’attività d’impresa svolta. L’unico in regola è risultato il deejay, assunto con contratto di collaborazione. Sono state elevate sanzioni amministrative per 175.500 euro.