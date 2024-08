Hanno piazzato petardi nel distributore di tabacchi in via Sferracavallo, a Palermo, e dopo averli fatti esplodere hanno portato via soldi e sigarette. Sul furto indagano gli agenti del commissariato che hanno ascoltato il titolare dell’attività e acquisito le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza.

Nei mesi scorsi, sempre nelle tabaccherie di Sferracavallo e Tommaso Natale, erano stati messi a segno due colpi simili.