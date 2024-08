Palermo, cinquantenne picchiato in piazza Ottavio Ziino: arrivano i poliziotti e lui li minaccia con una bottiglia di birra spezzata

Ha aggredito e minacciato gli agenti di polizia del commissariato Libertà, che sono intervenuti per soccorrerlo dopo che era stato picchiato. È quanto successo in piazza Ottavio Ziino, a Palermo.

Un uomo di 50 anni, nel corso di un litigio, è stato colpito con violenza e ferito in diverse parti del corpo. Il cinquantenne, non appena arrivati gli agenti e i sanitari del 118, ha iniziato ad inveire contro i poliziotti. Ha preso una bottiglia di birra l’ha spezzata e ha minacciato gli agenti. Non senza difficoltà, gli agenti sono riusciti a togliergli dalle mani la bottiglia e a bloccarlo. Trasportato in ospedale, anche qui l’uomo è riuscito a divincolarsi e ha cominciato ad urlare tra le stanze dell’ospedale. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo di nuovo e i sanitari lo hanno sedato.