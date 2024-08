Il Comune di Palermo cerca piscine private o pubbliche in sostituzione di quella comunale chiusa per i lavori

Il Comune di Palermo cerca piscine in sostituzione di quella comunale di via del Fante chiusa dal primo agosto per ristrutturazione. L’Amministrazione ha pubblicato oggi l’avviso rivolto a soggetti pubblici e privati in grado di offrire le loro strutture a partire dal primo settembre prossimo. Verranno prescelti gli impianti che presenteranno «un costo orario di utilizzo inferiore».

Le disponibilità dovranno essere manifestate al Comune entro il prossimo 19 agosto. Le domande pervenute dopo il termine saranno esaminate in subordine rispetto alle altre e solo se ce ne sarà

bisogno. L’avviso del Comune nasce dal ritardo accumulato per la costruzione di una piscina alternativa. Per mesi si era parlato della realizzazione di un impianto all’interno del cosiddetto Pallone, la struttura che si trova nei pressi dello stadio Renzo Barbera. Poi la giunta comunale aveva puntato sulle realizzazione di una nuova piscina accanto al centro commerciale Conca d’Oro. Il progetto verrà realizzato da Andrea Zamparini, figlio dell’ex patron del Palermo calcio Maurizio.