Palermo, nella notte cassonetti e rifiuti bruciati allo Zen: i vigili del fuoco hanno spento i focolai

Una lunga notte di incendi allo Zen a Palermo. Il quartiere è invaso dalla spazzatura e daiscariche a cielo aperto non raccolte. La scorsa notte i vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti per spegnere le fiamme scoppiate tra i cumuli di spazzatura abbandonati per strada.

Roghi sono stati segnalati nelle vie Rocky Marciano e Fausto Coppi e hanno impegnato diverse squadre di pompieri. Anche questa mattina i vigili del fuoco sono tornati nel quartiere per spegnere altri incendi.

I pompieri sono stati chiamati ieri anche da alcuni abitanti del Cep che hanno segnalato fiamme in via Calandrucci dove è stato necessario anche l’intervento della polizia municipale per chiudere la strada e permettere ai vigili del fuoco di poter spegnere i focolai.