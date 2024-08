Furto di cavi di rame in contrada Suvarelli a Montelepre. È il terzo in poche settimane. I ladri hanno portato via 250 metri di cavi. Sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la denuncia dell’impresa. Gli operai hanno di nuovo riposizionato i cavi e rifornito di nuovo di elettricità le abitazioni nella zona.