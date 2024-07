Scontro violento tra due autovetture in corso Camillo Finocchiaro Aprile, all'altezza di via Contessa Adelasia, a Palermo. Nello scontro una delle due auto si è ribaltata. Sul posto sono immediatamente intervenuti la polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno condotto una ragazza all'ospedale più vicino, in codice verde.